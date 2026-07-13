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Las mascotas, grandes aliadas de la longevidad

¿Puede una mascota ayudarte a vivir más? La ciencia dice que sí. Convivir con un perro o un gato no solo aporta compañía. También tiene beneficios demostrados para la salud.

Varios estudios relacionan tener una mascota con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, una reducción del estrés y la ansiedad, y una mayor sensación de bienestar. En el caso de los perros, además, sus dueños suelen caminar más y hacer más ejercicio, algo clave para mantenerse saludables con el paso de los años.

Las mascotas también ayudan a combatir la soledad, uno de los factores que más influye en el deterioro físico y mental durante el envejecimiento. Cuidarlas, jugar con ellas y crear una rutina diaria favorece un envejecimiento más activo. Un vínculo que, además de alegrar el día a día, puede contribuir a una vida más larga y saludable.