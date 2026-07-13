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Metrovalencia crece un 8% respecto a los desplazamientos de junio de 2025

Metrovalencia ha registrado en junio 8.152.077 desplazamientos en su red de metro y tranvía, lo que ha supuesto un aumento del 8,12 % respecto al mismo mes de 2025, cuando la circulación entre València Sud y Castelló estuvo interrumpida hasta el día 26 por las obras de reconstrucción tras la dana.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha sumado en junio 10.063.895 trayectos entre Metrovalencia, con 8,15 millones de viajes, y TRAM d’Alacant, con 1,91 millones de movimientos. Según ha detallado la Generalitat en un comunicado, este volumen global ha supuesto un incremento del 7,10 % frente a junio de 2025, condicionado entonces por diversas incidencias en la red.

En el caso de València, el crecimiento de Metrovalencia refleja una recuperación de la demanda y la consolidación del uso diario del transporte público. También se ha visto favorecido por la normalización progresiva de la red, ya que el año pasado se mantuvo el corte entre València Sud y Castelló durante casi todo el mes.

Las seis líneas de metro de Metrovalencia han concentrado 6.241.367 desplazamientos durante junio. Por su parte, las cuatro líneas de tranvía han alcanzado 1.231.746 movimientos, lo que confirma el peso del metro en el conjunto de la red, pero también el crecimiento sostenido del tranvía en los barrios y municipios conectados.