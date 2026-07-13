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Mas plazas para docentes que el año pasado, pero 4.800 menos que en 2024

El próximo curso 2026-2027 llega con novedades con respecto a las vacantes de docentes, según una lista provisional para la adjudicación de inicio de curso que ha publicado la Conselleria.

Un listado en el que crecen las plazas respecto a las ofertadas del curso pasado en 287. Pero decrecen respecto a hace dos, ya que hay 4.820 plazas menos que en el curso 2024-2025. En total, se han ofrecido 14.141 plazas, de las que 7.906 corresponden a Alicante, 2.327 a Castellón y 3.908 a Valencia.

El reparto incluye 4.882 plazas para maestros de Infantil y Primaria y 8.374 para Secundaria.

Unas plazas que se han recuperado, gracias a la presión del profesorado y de los sindicatos convocantes de las movilizaciones y, especialmente, de la huelga indefinida del pasado mes de mayo, pero queda mucha plantilla por recuperar para poder atender mejor al alumnado.