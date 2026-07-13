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La Semana Santa Marinera Marinera busca cartel para 2027

La Semana Santa Marinera de València busca el cartel que anunciará su próxima edición. Como cada año, la Junta Mayor ha abierto oficialmente la convocatoria para seleccionar a la persona o entidad que diseñará la imagen oficial de la Semana Santa Marinera de València 2027, mediante un procedimiento dirigido a profesionales y empresas del ámbito del diseño gráfico, la ilustración, la publicidad y la comunicación visual.

La convocatoria tiene como objetivo escoger la candidatura que mejor represente la identidad y los valores de una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, apostando por una imagen de calidad que sirva como principal elemento de promoción de la edición de 2027.

El Comité de Selección estará presidido por la Presidencia de la Junta Mayor e integrado por el Prior de la Semana Santa Marinera, los presidentes de las cuatro Parroquiales integradas en la fiesta, tres profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del diseño y la comunicación visual, así como la persona autora del cartel anunciador de la edición anterior.

Entre los criterios de valoración figuran la experiencia en proyectos similares, la calidad técnica y artística de los trabajos realizados, la creatividad y la capacidad comunicativa de las propuestas presentadas.

La candidatura seleccionada será la encargada de diseñar el cartel oficial y todas las adaptaciones necesarias para su difusión en diferentes formatos impresos y digitales.