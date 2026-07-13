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València recupera el sol este martes con máximas de hasta 32 grados

La provincia de València disfrutará este martes de una jornada marcada por la estabilidad y el regreso del cielo despejado, tras un inicio de semana con mayor presencia de nubes y un ambiente más suave.

La previsión anuncia cielos despejados tanto en el interior como en el litoral durante toda la jornada, con un tiempo estable y sin fenómenos meteorológicos destacados.

En cuanto a las temperaturas, las máximas volverán a situarse en torno a los 32 grados de forma generalizada en la provincia, manteniendo un ambiente plenamente veraniego, aunque lejos de los valores extremos registrados durante la reciente ola de calor.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, los termómetros alcanzarán entre los 30 y los 32 grados en las zonas costeras, mientras que en puntos del interior podrán llegar a los 35 y 37 grados.

La previsión confirma así un martes de sol y estabilidad en València, con unas temperaturas agradables para la época y un tiempo ideal para disfrutar de las actividades al aire libre.