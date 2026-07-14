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Andrés García se posiciona para jugar en el Valencia CF

LevanteTV Juanma Romero

Tal y como confirma SUPERDEPORTE, la operación por Thomas Meunier se ha caído. La imposibilidad de cerrar el fichaje ha obligado al Valencia a recuperar otras alternativas que ya manejaba para el lateral derecho y una de ellas vuelve a situarse en primera línea de la planificación.

Vuelve a escena Andrés García. El jugador valenciano va a salir este verano del Aston Villa. Unai Emery ha dado luz verde a la cesión del lateral derecho español, que recaló el pasado verano en el club inglés procedente del Levante por 7 millones de euros.

Andrés García, que tiene contrato hasta 2029, está en la órbita de varios clubes de la Liga, entre ellos el Valencia, o el Elche que ya le tuvieron en su radar en el mercado invernal, aunque entonces continuó en Birgmingham.

El lateral español, en los últimos cinco meses, entre lesiones y decisiones técnicas, tan solo ha participado en 53 minutos en partidos de Premier League (45 de ellos en el último partido, ya sin nada en juego, contra el Manchester City). En total, en el primero de los cinco años que firmó con los ‘villanos’, Andrés Garcia participó tan solo en 8 partidos (6 de Premier, uno de Europa League y otro de FA Cup). De ahí que su intención de cara a la temporada que viene sea salir cedido en busca de recuperar sensaciones y tener minutos.

El Valencia tendrá competencia ya que clubes como el Getafe o el Alavés también han mostrado su interés. Más información