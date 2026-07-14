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Arranca el asfaltado nocturno de la Gran Vía Marqués del Túria

El Ayuntamiento de València ha iniciado el reasfaltado integral de la Gran Vía Marqués del Túria en horario nocturno de domingo a jueves para minimizar las molestias y con pavimento fonoabsorbente.

La actuación, la primera intervención integral en la vía en 35 años, según el Ayuntamiento, abarca 22.126 metros cuadrados en el tramo comprendido entre la avenida de Jacinto Benavente y la confluencia de la avenida del Reino de València con la calle de Russafa. La inversión municipal asciende a 1,24 millones de euros.

El proyecto emplea pavimento fonoabsorbente, un material que reduce en 10 dB el ruido del tráfico rodado y un 20 % las emisiones de CO2. La renovación se completa con la instalación de rigola (el bordillo que delimita la calzada) donde falta, para evitar la acumulación de charcos y realinear los puntos hundidos del pavimento.

La fase de fresado y asfaltado se desarrolla ahora de noche, con dos máquinas trabajando en simultáneo para evitar juntas en el pavimento, de domingo a jueves y sin actividad los fines de semana.

Durante el día se mantiene la circulación en el carril libre y, por completo, en el sentido contrario; de noche se produce el corte total del tráfico para el fresado y el asfaltado. El conjunto de la obra está previsto que finalice en la tercera semana de agosto.