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El calor extremo activa el aviso rojo en Valencia

La Generalitat ha establecido el nivel de preemergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en todo el territorio de la Comunitat Valenciana desde el miércoles, 15 de julio, hasta el jueves, 16 de julio, ambos inclusive.

Esta declaración del nivel máximo de riesgo supone la entrada en vigor de una serie de prohibiciones de obligado cumplimiento en terrenos forestales de la Comunitat Valenciana, como la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones y la suspensión del uso festivo-recreativo del fuego por motivos festivos en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal.

En la provincia de Castellón se mantiene un aviso naranja por temperaturas máximas en el interior sur, un aviso amarillo por tormentas en el interior sur y un aviso amarillo por temperaturas máximas en el interior norte y en los litorales norte y sur.

En la provincia de Valencia el aviso alcanza el nivel rojo por temperaturas máximas en el litoral norte y en el litoral sur, el nivel naranja por temperaturas máximas en el interior norte y en el interior sur, y el nivel amarillo por tormentas en el interior norte y en el interior sur.

En la provincia de Alicante se mantiene un aviso naranja por temperaturas máximas en toda la provincia.

La AEMET prevé que el incremento de temperaturas sea especialmente significativo durante el día de mañana.

El Consorcio de Bomberos de Valencia refuerza su dispositivo ante el riesgo extremo de incendios forestales

La entidad de la Diputació de València activa hoy martes y mañana miércoles su procedimiento de refuerzo de acuerdo con el nivel de preemergencia decretado por la Generalitat

El dispositivo incorpora una dotación más por cada parque principal, refuerza las brigadas forestales, la sala de comunicaciones, la escala de mando, la unidad forestal y la presencia de bomberos voluntarios.