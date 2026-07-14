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El calor extremo regresa a València con máximas de hasta 37 grados este miércoles

La provincia de València volverá a afrontar este miércoles una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas, poniendo fin a la tregua térmica de los últimos días. El nuevo episodio de calor se prolongará previsiblemente hasta el próximo lunes y dejará de nuevo valores muy elevados.

La previsión anuncia una mañana con cielos despejados en toda la provincia. Sin embargo, a partir del mediodía podrían aparecer nubes de evolución que enturbiarán parcialmente el cielo, especialmente en zonas del interior, aunque sin precipitaciones destacables.

Las temperaturas volverán a ser las grandes protagonistas. Las máximas alcanzarán los 37 grados en numerosos puntos de la provincia, recuperando registros propios de los episodios de calor más intensos del verano.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el ambiente será estable, con cielos poco nubosos o con algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 34 y los 35 grados en el litoral, mientras que en puntos del interior podrán llegar a los 40 grados.

La previsión confirma así el regreso del calor intenso a València, donde los termómetros volverán a subir de forma progresiva durante los próximos días, coincidiendo con un nuevo episodio de altas temperaturas en buena parte de España.