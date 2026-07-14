La carrera `Cazafantasmas´ de Riola y el Gran Fons de Paterna, en Super Running

Este miércoles llegará a partir de las 21.30 horas una nueva edición de Super Running en Levante Televisión con Juanma Romero.

En la edición de esta semana el programa se marchará hasta Riola para conocer unan nueva edición, la 24ª, de la Volta a Peu pel Xúquer-Riola. Se trata de una prueba adscrita al Circuit El Corte Inglés Parc Natural de l’Albufera y que cuenta con una gran fama entre los corredores. De hecho, los dorsales suelen agotarse con bastante antelación. La carrera tiene la particularidad de que transita durante gran parte de la misma junto al Xúquer lo que de un atractivo visual muy grande, y diferentes, respecto a la mayoría de carreras. Otra de las notas características es que cada año la prueba tiene una tematización especial. Así, si el año pasado, fue con La Guerra de las Galaxias, en la presente edición se ha elegido a la popular película, Los Cazafantasmas.

Super Running también hablará sobre otra carrera mítica en Valencia, el Gran Fons Vila de Paterna, que este 2026 va a celebrar su 28ª edición. Organizada por el Serrano Club Atletismo, la carrera tendrá lugar el próximo 13 de septiembre y sirve como preparación para el Medio Maratón Valencia y el Maratón Valencia. Con un trazado de 15 kilómetros, el circuito recorre el término municipal de Paterna y desde hace unos años ha recuperado el recorrido originario de la carrera.

En el apartado de actualidad, el programa hablará de la presentación de la jornada Valencia contra el Cáncer que se celebrará el 18 de octubre. Este evento deportivo está organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputación de Valencia, CaixaBank y la Fundación ‘la Caixa’. Un año más, Valencia se convertirá en el epicentro de la solidaridad por la investigación en cáncer en una jornada que espera reunir a miles de personas que correrán, caminarán o patinarán por las calles de la ciudad del running por una causa común. En su última edición de 2025, el evento logró reunir a más de 20.000 personas y sumó un total de 101.520 euros 100% solidarios.

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Además, Super Running repasará como fue la 39ª edición de la Volta a Peu a Sollana que tuvo lugar el pasado fin de semana y que congregó a cientos de corredores.