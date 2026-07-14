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Confirmado el aplazamiento del VCF-Betis de la primera jornada

LALIGA ha confirmado los horarios de la primera jornada de LALIGA EA SPORTS de la temporada 2026/27, que arrancará el sábado 15 de agosto a las 19:00H en el partido que enfrentará al Deportivo Alavés y al Getafe CF.

En principio, para esa semana estaba pautado el estreno de Mestalla con un Valencia CF - Real Betis. Sin embargo, la presencia de Lo Celso en la semifinal del mundial habilitaba al conjunto verdiblanco a solicitar un aplazamiento como así hizo y, finalmente, ha sido concedido.

El Valencia CF tenía claro que podía suceder y lo aceptaba con deportividad aunque eso implique acumular tres partidos en la última semana de agosto, y a pesar de no tener mundialistas o jugadores como Abde lesionados.

De esta forma, el Valencia CF - Betis se aplaza al día 25 de agosto, martes, a las 21 horas. El choque se disputará entre la Jornada 2 y la 3.

En la Jornada 2 el Betis recibe a la Real Sociedad el viernes 21 de agosto a las 21 horas mientras que el Valencia CF juega contra el Celta de Vigo en Mestalla el sábado 22 a las 19.30 horas.