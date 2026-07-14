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Cullera se prepara para una nueva edición del Zevra

La playa de Cullera se llenará de música del 24 al 27 de julio con el Zevra Festival.

Su macroescenario vibrará con la música de grandes artistas nacionales e internacionales y con un mix de estilos de lo más ecléctico. Jornadas de música urbana, pero en la que no faltará el pop, reggaetón y buena música electrónica.

Muchos artistas que completan un cartel de los más llamativo. Artistas como Nicky Jam, Chanel, el coruñés Íñigo Quintero, Omar Montes, Ozuna, La La Love you, Leire Martínez, Henry Méndez, Juan Magán… Un sin fin de artistas dispuestos a darlo todo sobre el escenario.

Situado a escasos metros de la playa de San Antonio, el recinto abierto de Zevra Festival incluirá moda, gastronomía y la posibilidad de acampar por la zona. Y es que las 15 horas diarias de festival (de 3 de la tarde a 6 de la mañana) darán para mucho.

Un festival de música y una gran fiesta veraniega.