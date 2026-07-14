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La decisión final sobre la tercera jornada de la Ofrenda, más cerca

LevanteTV Penélope Maestro

La actualidad fallera en el mes de julio debería pasar por las Preselecciones y los actos de la Gran Fira. Sin embargo, se ha colado la toma de una decisión que podría cambiar un poco el calendario fallero. Y esa no es otra que la organización o no, de una tercera sesión de la Ofrenda, en la tarde-noche del 16 de marzo.

Una propuesta que procede de la directiva de Junta Central Fallera y que debe ser debatida y votada. Pero primero debe ser aprobado por el pleno de la Junta Central Fallera y después, por la asamblea de presidentes.

Sobre la mesa se exponen los pros y los contras de esta decisión. De un lado, cada vez son más los falleros censados, por lo que la Ofrenda siempre termina muy tarde, por lo que un día más de ofrenda, haría que las comisiones no pasaran por la virgen tan tarde.

Pero en contra pesan algunos factores, como la tradición o el elevado tránsito de personas por el centro de la ciudad.

Así que habrá que esperar a ver qué decisión se toma para las próximas Fallas 2027.