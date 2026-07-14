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España, en la zona azul de la longevidad

Las llamadas zonas azules son regiones del mundo donde la esperanza de vida es especialmente alta. Y España también comparte algunos de esos secretos.

En muchas zonas del país, la dieta mediterránea sigue siendo la base de la alimentación. También son habituales los paseos diarios, la vida social activa y el contacto con la familia y el entorno.

Además, llevar un ritmo de vida más tranquilo y mantenerse activo en las tareas cotidianas también son hábitos frecuentes. Son costumbres sencillas, pero la ciencia las relaciona con un menor riesgo de enfermedades y una mayor longevidad.

No existe una fórmula mágica para vivir más, pero estos pequeños gestos cotidianos pueden marcar la diferencia."