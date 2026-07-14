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El Palau de la Música conmemora sus 40 años a lo grande

El Palau de la Música de València celebra este año su 40.º aniversario con una programación titulada `40 anys de la millor música´, que incluye cerca de sesenta conciertos. Durante el acto de avance de las novedades de la temporada 2026-2027, presidido por la alcaldesa de València, María José Catalá, se ha anunciado la renovación del director de la Orquesta de València, Alexander Liebreich.

Durante la temporada 2026-2027, el maestro Alexander Liebreich dirigirá en abono siete conciertos. Rinaldo Alessandrini y Christian Vásquez serán los directores principal invitado y asociado, respectivamente. Helmut Lachenmann será el compositor residente, mientras que los artistas residentes serán el trompetista Pacho Flores y el contrabajista Edicson Ruíz.

Como celebración de la efeméride del 40.º aniversario, el 25 de abril de 2027, la Orquesta de València y Alexander Liebreich interpretarán Till Eulenspiegel, de Strauss, el Concierto para piano n.º 2, de Chopin, con Kevin Chen, y La mer, de Debussy.

En la temporada 2026-2027 del Palau de la Música de València, destaca, en concierto extraordinario, el debut de la legendaria Bayreuth Festival Orchestra, dirigida por Pablo Heras-Casado.