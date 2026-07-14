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El Valencia CF realiza el primer entrenamiento en el stage de Girona

El Valencia CF, ya se ha ejercitado en los campos de Royalverd Training Center, ubicados en pleno corazón de la Reserva Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, en la provincia de Girona.

El conjunto de Carlos Corberán viajó este pasado lunes hasta tierras catalanes para afrontar la segunda etapa de la pretemporada.

Las únicas bajas con las que cuenta el técnico valenciano son las de Santamaría y Cenk Özkacar.

El stage de Girona se cerrará el sábado 18 con el primer test del verano frente al campeón de Angola, el Atlético Petróleos de Luanda.