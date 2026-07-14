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Xirivella se suma al Plan València + Segura

La estrategia impulsada por el Ayuntamiento de València Plan València + Segura de formación de la ciudadanía en emergencias suma desde hoy al municipio vecino de Xirivella. La alcaldesa de València, María José Catalá, y la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, han firmado este martes un convenio de colaboración entre ambos municipios para el desarrollo de este programa de prevención que supone una estrategia coordinada para fortalecer la resiliencia urbana del área metropolitana.

Tal como ha explicado la alcaldesa Catalá, se trata del primer acuerdo con un municipio del área metropolitana para la formación de la ciudadanía en emergencias, al que se espera que en breve se sumen más poblaciones y puedan provechar la experiencia de València. A través de este pacto institucional, el Ayuntamiento de València facilita a Xirivella el acceso al know-how, metodología y materiales pedagógicos, como guías didácticas, soporte audiovisual y gráfico, asesoramiento… desarrollados a través del Programa Valencia + Segura.

El Plan València + Segura es una iniciativa pionera del Ayuntamiento que nace de la alianza del municipio con la Universitat de València (a través de la Cátedra de Modelo Económico Sostenible de Valencia y Entorno, Cátedra MESVAL) que busca preparar a la ciudadanía para responder de forma eficaz ante situaciones de emergencia y catástrofes. La ampliación de las acciones formativas a otros municipios supone el primer paso para empezar a construir una cultura metropolitana de la prevención.

En virtud de este convenio, el Ayuntamiento de València facilitará al Ayuntamiento de Xirivella el acceso y utilización de los recursos desarrollados en el marco del programa València + Segura: materiales educativos para centros escolares, guías didácticas, presentaciones formativas, folletos divulgativos, material audiovisual y vídeos formativos, material gráfico y elementos visuales, diseño de carpas informativas y elementos promocionales (como camisetas, gorras, polares…), identidad visual y marca del programa, metodología pedagógica de formación en emergencias, y contenidos para la formación de formadores. Asimismo, València pone a disposición del municipio vecino el asesoramiento técnico inicial, la formación inicial a formadores (profesorado, bomberos, policía local y protección civil), y apoyo metodológico para la adaptación del programa.

Por su parte, y tal como se establece en el acuerdo, el Ayuntamiento de Xirivella se compromete a utilizar los materiales exclusivamente para fines institucionales de formación ciudadana en emergencias, adaptar los contenidos al contexto municipal respetando la filosofía del programa original, incorporar los logotipos del Ayuntamiento de València y de la Universitat de València en materiales, páginas web, campañas de comunicación o actividades públicas derivadas del programa, e informar al Ayuntamiento de València de las actuaciones relevantes desarrolladas.