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Aagesen defiende a Aemet y celebra la imputación de Ricardo García

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen ha visitado este miércoles la sede de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en València.

Aagesen ha señalado haber recibido como una buena noticia que el procedimiento respecto a la imputación del exsubsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García por la filtración cortada de una llamada entre la Aemet y Emergencias de la Generalitat el día de la dana continúe.

Al mismo tiempo ha defendido el trabajo de Aemet en la Comunitat Valenciana.