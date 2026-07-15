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La asamblea de presidentes decidirá la próxima semana si hay o no tercer día de Ofrenda

El pleno extraordinario de la Junta Central Fallera (JCF), con el 81 por ciento de los votos, ha decidido que sea la Asamblea de presidentes y presidentas la que decida si habrá un tercer día de Ofrenda en las Fallas de 2027.

La JCF ha informado que en la votación de este martes ha habido 56 votos a favor, 14 en contra y una abstención, lo que supone un 81 % de votos favorables por un 19 % en contra, por lo que la propuesta sobre el futuro de la Ofrenda se pasará a la Asamblea de presidentes y presidentas de falla para su debate el próximo 21 de julio.

La Agrupación de Fallas La Seu-La Xerea-El Mercat plantea la necesidad de "continuar mejorando" la organización de la Ofrenda mediante "medidas técnicas y organizativas" en lugar de implantar un tercer día de desfile, dado que advierte que este incrementaría "las afecciones sobre las comisiones del centro histórico sin resolver de forma estructural los problemas" que motivan esta propuesta. Dicho esto, confía en que se produzca sobre el acto "un debate sereno, riguroso y orientado al interés general de las Fallas".

El colectivo solicita que no se apruebe la ampliación de la Ofrenda a una tercera jornada "mientras no se hayan evaluado y desarrollado previamente otras medidas organizativas que permitan mejorar el funcionamiento del acto" y plantea constituir una mesa de trabajo integrada por representantes del Ayuntamiento, la JCF, las agrupaciones y los sectores directamente afectados, con el fin de "analizar conjuntamente las posibles mejoras" de la Ofrenda.