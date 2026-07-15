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La Diputació de València promueve el turismo del agua con una oferta de 69 experiencias

La Diputació de València, a través del área de Turismo, ha llevado a cabo un ambicioso proyecto para desarrollar el turismo en la provincia mediante el agua como eje vertebrador, que ha culminado en la creación de un catálogo de 69 experiencias turísticas vinculadas a los recursos hídricos de la provincia.

Las nuevas propuestas turísticas se han desarrollado en colaboración con 30 empresas locales e invitan a descubrir el rico patrimonio natural y cultural del interior, así como la costa de Valencia, de una manera sostenible y respetuosa.

El catálogo, que está disponible en formato físico y digital, ofrece desde rutas fluviales en Cofrentes y Cortes de Pallás, hasta el descubrimiento del Parque Natural de l'Albufera o la ruta del Charco Azul de Chulilla.

Para poder editar el nuevo catálogo de experiencias turísticas, se han llevado a cabo distintos trabajos previamente. Así, en una primera fase se realizó el inventario y análisis de más de 280 recursos hídricos de la provincia de Valencia.

Por otra parte, se realizó un estudio de la capacidad de carga (física, ecológica y psicológica) de 35 recursos estratégicos, para garantizar que el desarrollo turístico no ponga en riesgo su conservación.

Finalmente, se desarrollaron los productos turísticos en colaboración con el tejido empresarial local.