LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Se intenta esclarecer el motivo del derrumbe de Benetússer

Un edificio de tres plantas situado en la calle Las Américas de Benetússer, situado junto a un solar donde se está construyendo otro inmueble, se derrumbó durante la madrugada de este miércoles, sin causar daños personales, han informado los Bomberos del Consorcio de Valencia.

Los vecinos habían sido evacuados previamente del inmueble al detectarse grietas y ruidos en el edificio, ubicado junto a un solar en obras.

Se trata de un inmueble de planta baja con tres alturas y una vivienda por planta, contiguo a un solar donde se está construyendo un edificio.

Técnicos municipales se encuentran en la calle de las Américas para certificar el estado del edificio contiguo mientras que se investigan las causas del derrumbe.