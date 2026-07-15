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El Festival de Microcine de verano de Iberdrola llega a Ayora y Zarra

LevanteTV Laura Roca

Ayora y Zarra acogen esta semana nuevas paradas del Festival de Microcine de verano organizado por la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo e Iberdrola, una iniciativa que forma parte del compromiso de la compañía con la dinamización cultural del medio rural y la puesta en valor de la calidad de vida de los pequeños municipios.

El primer evento, gratuito y abierto a todos los públicos, celebrado en Ayora ha reunido a vecinos y visitantes en una velada de cine bajo las estrellas en la que pudieron disfrutar de una selección de microcortometrajes de menos de un minuto de duración, premiados en los concursos organizados por Iberdrola y Cultura Inquieta, entre los que destacan los vídeos en homenaje a los voluntarios de la dana, ensalzando su gran labor y plasmando su imprescindible ayuda en aquellos momentos.

La plaza del Ayuntamiento de Zarra va a acoger el próximo jueves 16, a partir de las 21.45 horas, una nueva sesión del Festival de Microcine de verano, que está organizado en colaboración con los ayuntamientos de ambas localidades de la provincia de Valencia, una iniciativa que pretende convertir las noches de verano en un espacio de encuentro y convivencia para vecinos y visitantes, que también disfrutaron gratuitamente de palomitas y refrescos durante la proyección.