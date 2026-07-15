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El Maratón Valencia impulsa con un patrocinio al Valencia Club Atletismo

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha llegado a un acuerdo con el Valencia Club Atletismo (VCA) para convertirse en su patrocinador principal dentro del proyecto ‘Comparte Maratón Valencia’, el programa social de la prueba. Se trata de un acuerdo excepcional con el que la carrera quiere ayudar a un club histórico y centenario de la ciudad de Valencia que en este momento carecía de apoyo económico privado.

La colaboración con el Valencia CA se hará en dos fases, en la primera, que se llevará a cabo hasta el 31 de diciembre de 2026, la denominación del equipo seguirá siendo la actual, Diputación Valencia Club Atletismo, pero a partir de 2027, Maratón Valencia asumirá también el naming del club.

Los objetivos del Maratón Valencia con este acuerdo son dos. En primer lugar, el fomento de la cantera, gracias a la escuela de 800 niños y niñas que tiene el Valencia Club Atletismo y, en segundo, la sostenibilidad económica para garantizar el presente y futuro de un club que es centenario e historia del atletismo español.