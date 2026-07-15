Marcos Nieto y `El Triángulo del Hielo´, este jueves en Levante en Directe

En el Levante en Directe de este jueves a las 14 horas el invitado va a ser Marcos Nieto, quien hablará de su último libro `El Triángulo de Hielo´.

Se trata de un thriller tan intenso, inteligente, emocionante, emotivo y, curiosamente, familiar, que se lea con la intención que se lea acaba culminando cualquier expectativa.

La trama nos traslada hasta el Triángulo de Hielo, la zona geográfica emplazada entre los vértices de Molina de Aragón, Calamocha y Teruel. Una zona extremadamente singular por sus temperaturas que suelen alcanzar valores inferiores a 20 grados bajo cero y a menudo aún más bajas. Un pedazo de Polo Norte en la península Ibérica. Una zona a poco más de 200 kilómetros de Madrid. Y en Madrid, una noche fría y tormentosa, aparece el cuerpo de una joven cuya desaparición se ha denunciado meses atrás en Molina de Aragón.

La inspectora Paloma del Moral, profiler, y su compañero, el inspector Antonio Toño Castro van a jugarse literalmente la vida para atrapar a ese psicópata que se da a conocer como El Hombre de Escarcha y es que, si algo hay en esta novela, es nieve, hielo y frío.

Bajo la consigna de somos infalibles la sección de la policía judicial de Madrid encargada de la investigación trabaja incansablemente para acabar con esta gélida pesadilla que, a medida que prospera solo parece servir para constatar que lo descubierto es solo la punta del iceberg.

Así, Policía Judicial, Guardia Civil, la Científica y los forenses trabajan codo con codo para resolver un caso que, por si fuera poco, sigue siendo un sprint, pero des de media carrera se ha convertido en contrarreloj.

Un cracker, una anomalía proteica, unos periodistas y la dudosamente beneficiosa utilización de las redes sociales terminan de dotar de actualidad y verosimilitud a este gélido caso.

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Marcos Nieto nos hace partícipes de una investigación criminal compleja que demuestra que ante un criminal de primer nivel hay que desconfiar de las evidencias si hay resquicios en el encaje y también que el avance en las pesquisas puede ser engañoso ya que igual en lugar de acercarnos al culpable, nos estamos alejando.