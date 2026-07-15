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Millán Jiménez cierra su etapa en el Valencia Basket

Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato que vinculaba a Millán Jiménez (1.99m, Calahorra, 16/09/2002, 22 años) con el club taronja hasta el 30 de junio de 2028. Jiménez cierra, de esta manera, su etapa en Valencia Basket, que comenzó en 2018 con su llegada como junior de primer año.

El exterior español estuvo la pasada temporada cedido en Hiopos Lleida en Liga Endesa, donde promedió 5 puntos, 2,6 rebotes y 1 asistencia en casi 14 minutos en pista en 28 partidos disputados.

Millán Jiménez llegó a la entidad taronja en 2018 como junior de primer año, debutó con la primera plantilla en un partido de la Euroliga 2019-20 en Milán (lo que le permitió inscribir su nombre en el Mur dels Somnis) y después siguió acumulando experiencia en la élite en su condición de jugador vinculado hasta acumular 35 partidos con el primer equipo taronja.

En el verano de 2022 siguió dando pasos en su evolución y pasó a tener a todos los efectos la condición de jugador de la primera plantilla masculina del Valencia Basket. Sin embargo, en la temporada 2022-23 solo pudo disputar dos encuentros debido a una lesión en el tobillo izquierdo.

En los dos cursos siguientes jugó cedido en la LEB Oro con San Pablo Burgos y Monbús Obradoiro.

Su última cesión fue la pasada temporada en Hiopos Lleida, donde pudo seguir dando pasos en la máxima categoría nacional.