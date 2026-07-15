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Valéncia prepara una exposición a través de la IA para vivir el eclipse solar

València Innovation Capital, la estrategia de innovación del Ayuntamiento de València, inaugurará el próximo 20 de julio en Las Naves una experiencia divulgativa e inmersiva con motivo del eclipse solar total que podrá observarse desde València el próximo 12 de agosto, un acontecimiento histórico que no se repetía desde hace más de cien años.

La iniciativa acercará este fenómeno astronómico a toda la ciudadanía mediante un recorrido interactivo que combina divulgación científica, realidad virtual e inteligencia artificial para explicar cómo se produce un eclipse, qué relevancia ha tenido para el desarrollo de la astronomía y de la ciencia y cómo observarlo de forma completamente segura.

La exposición propone un viaje que conecta dos momentos históricos separados por más de un siglo. En 1905, el último eclipse total visible desde la península convirtió el norte de la Comunitat Valenciana en el centro de la investigación astronómica internacional. Sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron registrar completamente aquel fenómeno. Ahora, gracias a las tecnologías inmersivas, la ciudadanía podrá completar simbólicamente aquel eclipse y vivir una recreación de la totalidad desde una perspectiva imposible de experimentar a simple vista.

La experiencia incorpora un recorrido de realidad virtual que permitirá observar el eclipse desde el espacio para comprender la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra, así como los principales fenómenos asociados a la totalidad, como la corona solar, el anillo de diamante o las perlas de Baily. A ello se suma una instalación que permitirá a cada visitante convertirse en protagonista de las grandes expediciones astronómicas de principios del siglo XX gracias a un retrato conmemorativo generado mediante inteligencia artificial.