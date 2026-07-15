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València tendrá un jueves con descenso de las máximas en la costa y calor persistente en el interior

La provincia de València afrontará este jueves una jornada marcada por el tiempo estable, con cielos poco nubosos y un ligero descenso de las temperaturas máximas en buena parte del litoral y el prelitoral, aunque el calor seguirá siendo intenso en las comarcas del interior.

La previsión anuncia cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas durante toda la jornada. No se esperan fenómenos significativos en la provincia, mientras que la posibilidad de chubascos y tormentas quedará restringida al interior norte de la Comunitat Valenciana.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero ascenso. Las máximas descenderán en el litoral y el prelitoral, donde la bajada podría ser notable en algunos puntos, mientras que en el interior de la provincia subirán ligeramente, manteniéndose en valores elevados.

El viento soplará flojo y de dirección variable durante la mañana. A partir de las horas centrales del día predominará la componente este, con intensidad entre floja y moderada tanto en el litoral como en el prelitoral y el interior.

La previsión confirma así una jornada de contrastes en València, con un alivio térmico en las zonas costeras, pero con temperaturas que seguirán siendo altas en el interior, donde el ambiente continuará siendo plenamente veraniego.