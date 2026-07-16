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El Certamen Internacional de Bandas congrega a más de 1.000 músicos de 44 formaciones

El Palau de la Música vuelve a llenarse de músicos y de público para disfrutar de las diversas secciones a concurso del 138 Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de València” 2026, y que celebra este año su 140 aniversario. Más de 1.000 músicos y músicas de 44 formaciones bandísticas llenarán el Palau hasta el próximo domingo con la centenaria convocatoria valenciana.

De las 44 sociedades musicales, 24 participan en el certamen, hay otras 5 invitadas, y 15 más en actuaciones previas al concurso. De todas ellas, 31 son de la Comunidad Valenciana, 5 del resto del estado, y 8 internacionales (Lituania, Italia, Portugal y Países Bajos). En cuanto a las 24 bandas que toman parte en el concurso, 14 son de la Comunidad Valenciana y 4 del resto del territorio nacional (Murcia (2), Tarragona y Almería). Además, el Certamen contará con la participación de 6 bandas extranjeras, que provienen de Lituania, Italia (3), Portugal y Países Bajos.

Las sesiones comenzaron ayer miércoles, con las bandas participantes en la Sección Libre, que ha tenido un marcado carácter internacional. Obtuvo el primer premio y mención de honor la Lithuanian Symphonic Wind Orchestra de Lituania (con 219 puntos), dirigida por Karolis Variakojis. Y la Pentamusa Wind Orchestra de Italia se hizo con el segundo puesto (con 192 puntos). Como banda invitada, que actuó mientras deliberada el jurado, participó la Ghent University Wind Ensemble de Bélgica. Más información