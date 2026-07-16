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Generalitat y Ayuntamiento de València promueven la construcción de 1.200 viviendas en La Torre

La Generalitat y el Ayuntamiento de València impulsan la construcción de 1.206 nuevas viviendas de protección pública en La Torre, de las que 981 se destinará a la venta y otras 225 a alquiler asequible, junto a casi 7.000 metros cuadrados de equipamientos públicos.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá, han firmado el protocolo para el Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción (PEUR) de La Torre en València.

La actuación contribuirá a la reconstrucción de la pedanía tras la riada de octubre de 2024, ofrecerá nuevas oportunidades residenciales a las familias afectadas y facilitará el acceso a la vivienda en el área metropolitana de València, con nuevos equipamientos públicos y el desarrollo de entornos urbanos más seguros y preparados ante futuras emergencias. De la misma forma, incorporarán criterios de seguridad más estrictos ya que se elevarán para hacerlas más resilientes y no contarán con parkings subterráneos.