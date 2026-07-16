Revista de Sociedad estrena el especial `Edad de Vivir´ con una edición dedicada al bienestar, la cultura y la innovación

La salud, el bienestar, la innovación y la cultura centrarán esta semana una nueva edición de Revista de Sociedad (viernes, 21.30 horas, Levante Televisión), que abrirá su emisión con el estreno del especial `Edad de Vivir´, un espacio útil para disfrutar de una vida más larga con calidad, autonomía e ilusión.

El programa arrancará con este especial, en el que participarán la Dra. Teresa Turró, directora médica del Grupo Novaedat; Sara Borredá, psicóloga de Centros Residenciales Savia; y Borja Sainz García, director de Desarrollo y cofundador de Acuidas, tres profesionales que compartirán su experiencia y resolverán algunas de las dudas más habituales sobre la longevidad saludable. Durante la conversación abordarán la importancia de cuidar la salud física y emocional, mantener la autonomía, adoptar hábitos de vida saludables, detectar los primeros signos de deterioro cognitivo y conocer cómo han evolucionado los centros especializados en bienestar y atención. Un especial que transmite una idea clara: no se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos mejor.

La belleza también tendrá un espacio destacado con una nueva entrega de Ponte Guapa, donde el equipo de Clínicas Zahrawi mostrará dos innovadores tratamientos de medicina estética personalizados, orientados a mejorar la calidad de la piel y potenciar la belleza natural respetando la armonía del rostro. Las colaboradoras Laura Fitera y Gadea Fitera compartirán con los espectadores su experiencia tras ponerse en manos de los especialistas.

La cultura llegará de la mano de la exposición `Doméstica´, del artista valenciano JARR, inaugurada recientemente en la Sala Parpalló del MuVIM. Junto al comisario Àlex Villar, el programa descubrirá una propuesta artística que invita a reflexionar sobre el hogar, la memoria y la identidad a través de una mirada contemporánea que transforma los objetos cotidianos en arte.

Además, Revista de Sociedad repasará la actualidad cultural de la Comunitat Valenciana con dos de las grandes citas musicales del verano: el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que celebra su 30.ª edición con un cartel de primer nivel, y el Low Festival, que inicia una nueva etapa trasladando su sede a Torrevieja y reforzando la oferta musical y turística del verano mediterráneo.

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Como broche final, el programa despedirá la noche con `Dardos´, la colaboración de Romeo Santos y Prince Royce, un tema que continúa cosechando un gran éxito y se consolida como una de las grandes candidatas a convertirse en la canción del verano de 2026. Además, ambos artistas actuarán el próximo 24 de julio en el Estadi Ciutat de València dentro de su gira europea.