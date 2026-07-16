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Titanium, el espectáculo más esperado del Festival Pirotécnico, se disparará el 18 de julio

El próximo 18 de julio, a las 23:59 horas, el Pont dels Serrans y el Jardín del Túria acogerán una de las citas más esperadas del Festival Pirotécnico de la Feria de Julio con "Titanium", el espectáculo de Pirotecnia Valenciana que se suspendió el año pasado por al alerta meteorològica.

Concebido para aprovechar las posibilidades escénicas del nuevo emplazamiento, "Titanium" ofrecerá una experiencia envolvente en la que el ritmo, la potencia y la sincronización serán los auténticos protagonistas. El espectáculo se desarrollará de forma simultánea desde tres puntos de disparo perfectamente integrados y generará una composición continua que envolverá al público durante sus nueve minutos de duración.

La propuesta pirotécnica estará firmada por Pirotecnia Valenciana. La trayectoria de la pirotecnia está avalada por algunos de los galardones más importantes del sector, entre ellos el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales "Ciutat de Tarragona", la Concha de Oro de San Sebastián o varias victorias en el Trofeo Vila de Blanes y se ha consolidado como una referencia por su capacidad para combinar innovación, precisión y elegancia en cada uno de sus espectáculos