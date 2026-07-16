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Valencia crea la primera Agencia Municipal de Alquiler

La primera Agencia Municipal de Alquiler se pone en marcha.

La alcaldesa María José Catalá ha presentado esta mañana la nueva herramienta de acceso a la vivienda que ha impulsado el gobierno local, y que comenzará a funcionar oficialmente mañana viernes, 17 de julio. El objetivo de la nueva agencia es movilizar los pisos vacíos que hay en la ciudad, y ofrecer seguridad jurídica y garantías a los propietarios.

Para ello, se ha firmado hoy un convenio de colaboración entre la empresa municipal AUMSA (que gestionará la nueva agencia), el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de València, COAPIV, y la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de València, APIVA.

El funcionamiento de la agencia será el siguiente: las personas propietarias interesadas en poner en alquiler su vivienda a través de esta nueva herramienta municipal firmarán un contrato de cesión por un periodo de 7 años.

Desde el momento en que se alquile la vivienda, AUMSA, a través de la agencia, asegura que los propietarios cobrarán las rentas la primera semana de cada mes. Además, desde ese momento, la agencia se encargará también del mantenimiento de la vivienda y de las reparaciones menores; es decir, que la propiedad no tendrá que ocuparse de este tipo de incidencias mientras dure el contrato.

Por su parte, las personas interesadas en alquilar podrán acceder a viviendas con un precio un 20% más bajo que el precio de mercado.

Cada propietario hará cesión a AUMSA de la gestión de su vivienda, y será AUMSA quien le pagará la renta, y quien firmará el alquiler con la persona inquilina. La alcaldesa ha subrayado que desde la empresa municipal se hará un proceso de selección de los inquilinos