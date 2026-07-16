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El VCF saca a la venta las entradas para el partido del Trofeu Taronja contra el Newcastle

El Valencia CF disputará el sábado 8 de agosto (21:00 horas) en el Camp de Mestalla la edición 54ª del Trofeu Taronja, que contará con el Newcastle United FC como rival invitado.

El conjunto inglés, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol europeo, visitará el Camp de Mestalla para participar en una cita histórica que cada verano reúne al valencianismo y sirve como presentación del equipo antes del inicio oficial de la temporada.

El Newcastle United FC llega a Valencia avalado por una destacada trayectoria en el fútbol inglés y europeo. ‘Las Urracas’, campeones en cuatro ocasiones de la máxima categoría inglesa y ganadores de seis FA Cup, entre otros, se han consolidado en los últimos años como uno de los equipos más competitivos de la Premier League.

Las entradas ya están a la venta con precios que oscilan desde los 17 euros como la localidad más barata a los 45 que es la localidad más cara.

Los Socio VCF Abonados no tienen incluido este partido en el abono de la temporada, a excepción de la Grada de Animación.