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Viernes estable con cielos despejados y temperaturas sin grandes cambios

La provincia de València disfrutará este viernes de una jornada estable y plenamente veraniega, con predominio de los cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que apenas experimentarán variaciones respecto a los últimos días.

La previsión anuncia abundante sol tanto en el litoral como en el interior de la provincia, sin precipitaciones y con un ambiente estable durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán ligeramente en la mitad norte de la provincia, mientras que en la mitad sur se mantendrán sin cambios. Las máximas registrarán únicamente ligeras variaciones, por lo que el calor continuará siendo protagonista, especialmente en el interior y en las zonas del prelitoral.

El viento soplará flojo y de dirección variable durante la mañana. En las horas centrales del día predominará la componente este, con intervalos de intensidad moderada en el litoral y el prelitoral, mientras que en el interior será de componente oeste.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana también se esperan cielos poco nubosos o despejados. Además, existe probabilidad de reducción de la visibilidad en zonas altas debido al polvo en suspensión, mientras que las temperaturas seguirán siendo elevadas en el interior y en el prelitoral de València y Alicante.

La previsión confirma así un viernes de tiempo estable en València, con mucho sol y un ambiente caluroso propio del verano.