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Gayà: Palabra de capitán

El capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, ha hablado desde el stage de pretemporada del equipo.

El jugador ha indicado que uno de los retos de esta campaña es arrancar bien en la primera vuelta, al contrario de lo que se ha hecho en los últimos años.

Asimismo, ha expresado lo especial que será afrontar el último año del Camp de Mestalla y lo especial que sigue siendo para él, el hecho de portar el brazalete de capitán.