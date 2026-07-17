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Se inicia la venta de los palcos para la Batalla de Flores

El Ayuntamiento ha abierto el plazo para inscribirse en el sorteo para la compra de los palcos de la Batalla de Flores, último acto de la Gran Feria de València. Las personas interesadas en comprar un palco para este acto deberán inscribirse previamente en la página web www.batalladeflors.com para participar en un sorteo que dará opción a la compra.

Las personas interesadas deberán completar el formulario que encontrarán en la página web www.batalladeflors.com, donde tendrán que indicar nombre, apellidos, documento identificativo (DNI/nie/número de pasaporte), teléfono y dirección de correo electrónico. Cada persona inscrita recibirá un número para participar en el sorteo y un código para poder acceder a la web de venta.

El plazo de inscripción se ha abierto a las 12 horas de viernes, 17 de julio, y se cerrará a las 23.59 del día 20 de julio de 2026. No hay límite para el número de inscritos.

El sorteo para poder comprar los palcos se celebrará, ante notario, el día 22 de julio.