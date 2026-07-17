LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Marcos Nieto y la complejidad de atrapar al lector con un thriller

Marcos Nieto ha sido protagonista en Levante Televisión para hablar de su último libro `El Triángulo de Hielo´.

La novela presenta una trama intensa que atrapará al lector con la búsqueda de un criminal astuto por parte de dos inspectores de la policía.

Marcos Nieto, uno de los referentes del thriller español, ha destacado la complejidad de mantener el suspense en las páginas de cada uno de sus libros.