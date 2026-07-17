Los mejillones y las clóchinas, llegan esta semana al programa `CONSUM – Alimentación Saludable´
Juanma Romero
`CONSUM – Alimentación Saludable´ tiene esta semana una nueva cita en Levante TV, Información TV y Medi TV con una nueva entrega en donde los mejillones y las clóchinas serán los protagonistas.
El mejillón es un alimento bajo en grasas y una fuente de proteínas de alto valor biológico. Además, aporta una importante cantidad de omega-3, vitaminas del grupo B y minerales como hierro, fósforo, selenio, yodo, potasio y zinc. Los mejillones, además de nutritivos, son una opción ligera con un valor calórico moderado. El más conocido es el mejillón gallego, blando y jugoso, con una gran presencia en las Rías Gallegas. Por otro lado, encontramos la clóchina valenciana y el mejillón del Delta del Ebro, muy valorado por la consistencia firme de su carne.
En el programa se explicarán las principales diferencias entre la clóchina valenciana y el mejillón común, así como cuando es el mejor momento para consumirlos y el mejor protocolo para comprarlos y cocinarlos.
El espacio ayudará a saber elegir cuando vayamos a comprarlas, así como el momento óptimo para consumirlas y su mejor conservación. Además, se cocinarán diferentes platos y recetas con estos moluscos y el mejor acompañamiento que suele ser muy natural con ajo, limón, pimienta, laurel y un chorrito de aceite.
El programa cuenta con la colaboración de GASMA y en el capítulo de esta semana Carlos Monsonís, coordinador académico de GASMA, será el encargado de proponer diferentes platos y propuestas culinarias con este producto tan veraniego como ingrediente destacado.
El espacio culinario se podrá ver este viernes a las 13.30 horas en Levante Televisión.
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