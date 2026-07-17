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Nuevo depósito de tormentas en Benimaclet

Benimaclet contará con un nuevo depósito de tormentas con capacidad para almacenar 7.200 m3 de aguas pluviales para retenerlas al inicio de los episodios de lluvias, con el fin de evitar vertidos contaminantes a las vías públicas y de la red de alcantarillado. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado hoy el proyecto técnico, sufragado al 70% por el consistorio valenciano y al 30% por la promotora del PAI de Benimaclet.

Esta infraestructura evitará que las primeras aguas pluviales, que suelen ser las más contaminadas, se viertan directamente al medio ambiente. El depósito almacenará estas aguas, permitirá decantar los residuos sólidos y, una vez finalizado el episodio de lluvia, las bombeará de forma controlada a la depuradora para que sean tratadas.

Además, contará con sistemas automáticos de limpieza, ventilación, telecontrol y control continuo desde la Central Operativa de Saneamiento.