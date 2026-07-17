La Ofrenda se enfrenta a su mayor cambio en décadas: Tot és Festa analiza una votación que puede transformar para siempre las Fallas

La temporada de Tot és Festa entra en su recta final antes de las vacaciones con una edición marcada por uno de los momentos más trascendentales para el futuro de las Fallas. El programa de Levante Televisión pondrá el foco en la votación que la próxima semana deberán afrontar los presidentes en la asamblea sobre la posible ampliación de la Ofrenda, una propuesta que podría modificar uno de los actos más emblemáticos y multitudinarios de la fiesta.

Después de semanas adelantando en exclusiva las distintas opciones que se estudiaban para hacer frente al crecimiento del censo fallero, Tot és Festa analizará un proyecto que parece contar con el respaldo necesario para salir adelante, aunque no sin interrogantes. El programa reflexionará sobre el escaso debate público que ha generado una decisión de enorme trascendencia para el futuro de las Fallas y pondrá sobre la mesa la aparente desconexión entre la importancia del cambio, la limitada participación del colectivo en la discusión y la voluntad del gobierno de Junta Central Fallera de impulsar la reforma.

La tertulia contará con la participación de Nuria Soler, presidenta de la Agrupación de Fallas Seu-Xerea-Mercat, que explicará el contenido del informe elaborado por su entidad y la posición que mantiene respecto a la reorganización de la Ofrenda. Su intervención permitirá conocer una de las voces que más ha trabajado en el análisis técnico y organizativo de una propuesta llamada a marcar un antes y un después en la historia reciente de la fiesta. Junto a Jaume Bronchud estarán Jorge Guarro, Merche Garín, Cristina Estévez y Toni Segovia, quienes aportarán su visión sobre el momento que atraviesan las Fallas y las consecuencias que puede tener una decisión que afecta directamente a miles de falleros.

El programa continuará, además, acompañando a las candidatas que, fin de semana tras fin de semana, van siendo elegidas en las preselecciones de los distintos sectores para optar a formar parte de las Cortes de Honor y convertirse en Falleras Mayores de València de 2027.

Tot és Festa seguirá mostrando la emoción de este proceso, convertido ya en uno de los momentos más esperados del calendario fallero. A partir de esa experiencia, los colaboradores analizarán también algunos de los errores más habituales que, con la mejor intención, suelen cometer candidatas y familiares durante el proceso de preselección. Una reflexión realizada desde el respeto y la experiencia para ayudar a comprender un camino en el que los nervios, la ilusión y la presión juegan un papel determinante.

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Tot és Festa se emite en Levante Televisión los sábados a las 21.30 y 23.30 horas, los domingos a las 14 y 22.30 horas, los martes a las 22 horas y los miércoles a las 12 horas.