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Roger Brugué: "El equipo, pese a perder, está en buena dinámica".

El Levante UD ha perdido por 2-1 ante el Sheffield United en el segundo amistoso de pretemporada.

El tanto granota ha sido anotado por Roger Brugué, quien ha valorado de manera positiiva el partido del equipo pese al resultado y ha destacado que el grupo está trabajando con muchas ganas durante estos días.

El cuadro de Luís Castro superó al Leganés por 2-1 en el primer partido veraniego.