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El Santo Grial exporta el conocimiento a las empresas

La presidenta de la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial, Ana Mafé, ha pasado por Levante Televisión para hablar de la iniciativa que desarrolla junto al Ayuntamiento de Valencia para impulsar el conocimiento de su tarea entre la sociedad.

Este mes de julio llevan cabo tres jornadas prácticas, dirigidas a empresas, con el fin de hacerles ver la oportunidad que un incremento de visitantes puede generar para sus intereses.

El turismo religioso está adquiriendo fuerza por la efervescencia de visitar lugares, hechos y objetos sagrados.

Un mes antes de finalizar el actual Año Jubilar la asociación participará en XV Foro de Rutas Culturales, que se celebrará en Ereván, la capital de Armenia.