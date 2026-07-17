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València afrontará un sábado estable con posibilidad de tormentas en el interior

La provincia de València vivirá este sábado una jornada de ambiente mayoritariamente estable, aunque la evolución de las nubes durante la tarde podría dejar chubascos y tormentas en las comarcas del interior.

La previsión apunta a cielos poco nubosos durante gran parte del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde crecerá la nubosidad de evolución en el interior, donde no se descartan tormentas que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento e incluso de granizo.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios respecto a la jornada anterior, mientras que las máximas descenderán ligeramente o permanecerán estables, suavizando en parte el calor de los últimos días.

Además, existe la posibilidad de que se reduzca la visibilidad en zonas altas debido a la presencia de polvo en suspensión.

El viento soplará flojo y de dirección variable durante la mañana, predominando la componente este por la tarde, con intervalos de intensidad moderada.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana también se esperan cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en el interior y posibilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañadas de granizo y rachas intensas de viento.

La previsión deja así un sábado tranquilo en la mayor parte de València, aunque será recomendable seguir la evolución meteorológica durante la tarde en las comarcas del interior.