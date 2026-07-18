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Tot és Festa llega este sábado con la Ofrenda como tema candente

Tot és Festa llega este sábado con la Ofrenda como tema candente

LevanteTV

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Tot és Festa llega este sábado con la Ofrenda como tema candente

LevanteTV

Juanma Romero

Valencia
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Tot és Festa tiene este sábado una nueva cita en Levante Televisión a partir de las 21.30 horas, y de la mano de Jaume Bronchud.

El programa de esta semana abordará la controvertida decisión de poder ampliar a una tercera jornada la Ofrenda.

En la mesa de tertulia y debate estarán junto a Bronchud, Jorge Guarro, Merche Garín, Cristina Estévez y Toni Segovia.

Tot és Festa tendrá una redifusión este mismo sábado a las 23.30 horas y se podrá ver el domingo a las 14 y 22.30 horas.

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