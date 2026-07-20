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La Comunitat Valenciana lidera la recepción de turistas internacionales en España

Los pasajeros aéreos internacionales que han llegado a España en el mes de junio ascienden a 11,1 millones, lo que supone un incremento del 4% respecto al mismo mes del año anterior, según datos publicados hoy por Turespaña.

Entre los mercados tradicionales, desde Reino Unido llegaron alrededor de 2,6 millones de pasajeros internacionales. La Comunidad Valenciana y Cataluña destacaron por recibir más de 30.000 pasajeros adicionales este mes.

Desde Alemania volaron 1,4 millones de pasajeros. La Comunidad Valenciana es la única que registró un incremento del 6,9%.

Desde Italia llegaron 1,1 millones de pasajeros internacionales, el 10% del flujo recibido en junio, registrando un crecimiento interanual del 7,9%. Andalucía y la Comunidad Valenciana registraron más de 20.000 pasajeros adicionales.

Francia emitió 794.578 pasajeros con un descenso del 3,6% en la Comunidad Valenciana.

476.579 fueron pasajeros llegados desde Países Bajos Las principales receptoras fueron la Comunidad Valenciana y Cataluña, aglutinando el 41,2% de las llegadas.

En junio las seis principales Comunidades Autónomas acapararon el 97% del total de llegadas. Todas, menos Canarias, registraron aumentos. La Comunidad Valenciana registró una notable subida del 11,2%, mientras que Baleares fue la que creció con más moderación, un 1,7%.