Laura Olcina, Premio Nacional de Innovación 2026, este martes en Levante Televisión

En el Levante en Directe de este martes a partir de las 14 horas, la invitada va a ser Laura Olcina, directora gerente de ITI, centro tecnológico especializado en TIC, tras haber recibido el Premio Nacional de Innovación 2026 en la modalidad Trayectoria Innovadora por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El galardón reconoce una trayectoria profesional de cerca de tres décadas dedicada a impulsar la innovación, la gestión de la I+D+i y la transferencia de conocimiento, así como su compromiso con el fortalecimiento del sistema español de ciencia, tecnología e innovación.

El jurado reconoce en Olcina a «una figura imprescindible para el sistema español de I+D+I» y destaca su capacidad para anticipar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la economía del dato y los espacios de datos, y convertirlas en soluciones aplicables, responsables y con impacto.

También pone en valor la transformación de ITI bajo su liderazgo. Desde que asumió la dirección en 2002, el centro ha pasado de ser una organización de menos de diez personas a superar los 340 profesionales, colaborar con cerca de 400 empresas y alcanzar unos ingresos superiores a los 20 millones de euros.

Laura Olcina se incorporó a ITI en 1998 y asumió su Dirección en 2002. Desde entonces, ha liderado el crecimiento y la consolidación del centro, impulsando una estrategia basada en la excelencia investigadora, la transferencia tecnológica y la colaboración estrecha con las empresas.

Bajo su dirección, ITI ha reforzado sus capacidades en tecnologías digitales avanzadas y se ha consolidado como un agente de referencia en ámbitos como la inteligencia artificial, los datos, la computación cuántica, la ciberseguridad, los sistemas distribuidos o la ingeniería y la calidad del software.

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Además, es presidenta de la Federación Española de Centros Tecnológicos, FEDIT, desde 2022. Desde esta responsabilidad, trabaja para reforzar el papel de los centros tecnológicos como aliados estratégicos de las empresas y de la industria, especialmente de las pymes, y como agentes esenciales para acelerar la transferencia de conocimiento.