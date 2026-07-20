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Massamagrell celebra con éxito sus Fiestas Fundacionales

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Massamagrell celebra con éxito sus Fiestas Fundacionales

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Juanma Romero

Valencia
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Massamagrell celebró una nueva edición de sus Fiestas Fundacionales con música, tradición y actividades para todos los públicos.

Durante nueve días, el municipio ofreció una amplia variedad de propuestas culturales, musicales, deportivas y familiares, consolidando una de las citas más destacadas del calendario festivo local.

Unos días de celebración que son una oportunidad para disfrutar del municipio, compartir tiempo en la calle y seguir fortaleciendo el sentimiento de comunidad con una programación pensada para vecinos y visitantes de todas las edades.

Uno de los momentos con mayor participación fue el tradicional Sopar Popular, que se celebró el en el paseo Joan Celda y sus alrededores, noche que continuó con un concierto tributo a Amaral y La Oreja de Van Gogh, finalizando con la actuación del DJ Kiko Rivera. Una feria de atracciones también ofreció diversión a todos los asistentes.

Unas fiestas que representan la historia y la identidad de Massamagrell. Unos días para disfrutar, convivir y seguir fortaleciendo los lazos que los unen como comunidad.

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