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Se presenta la programación del 750 aniversario de Jaume I

La Generalitat ha presentado en el Centre del Carme de Cultura Contemporània la programación oficial con motivo del 750 aniversario del legado de Jaume I, una conmemoración que se desarrollará a lo largo de los próximos meses mediante actividades culturales, educativas, universitarias, patrimoniales, musicales, turísticas e institucionales organizadas por distintas áreas del Consell.

El objetivo es acercar a la ciudadanía la figura del monarca y difundir la huella histórica, jurídica y cultural que contribuyó a configurar el Reino de Valencia y que sigue formando parte de la identidad de la Comunitat Valenciana.

La programación organizada por la Generalitat arrancará esta misma semana con varias propuestas culturales de especial relevancia, entre las que se encuentran el espectáculo de danza y música medieval ‘La danza del Rey’, previsto el 24 de julio en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu; el concierto ‘El Conqueridor’, a cargo de Capella de Ministrers, que se celebrará el 25 de julio en el Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peñíscola; y el concierto medieval ‘Planh a la mort de Jaume I’, programado para el 28 de julio en la Biblioteca Valenciana.

El 27 de julio, fecha en la que se cumplen 750 años del fallecimiento del monarca, tendrá lugar una jornada de especial significado simbólico que incluirá un volteo general de campanas en las tres provincias.

Ese mismo día, el Real Monasterio de Santa María del Puig acogerá, con el apoyo de la Generalitat, una jornada conmemorativa que incluirá una ofrenda floral en recuerdo a Jaume I.

Exposiciones, cine y turismo serán otros ámbitos que conmemorarán este aniversario tan señalado de Jaume I.