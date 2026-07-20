LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera, ganadora de la Sección de Honor del 138 CIBM `Ciutat de València´

La Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera (València), se proclamó ganadora del primer premio y mención de honor de la Sección de Honor de la 138 edición del Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciutat de València”, que se celebró ayer domingo en el Palau de la Música, al obtener 352 puntos.

La Unió Musical de Torrent consiguió también un primer premio, con 348 puntos; mientras que el segundo premio recayó en la Societat Musical Lira Castellonera (Castellón) con 317,5 puntos, la Societat Musical l’Artística Manisense (Valencia) con 306,5 puntos y la Societat Musical d’Alzira (Valencia) con 278,5 puntos.

El concejal de Acción Cultural Patrimonio y Recursos Culturales, José Luís Moreno hizo entrega del premio a la sociedad ganadora de la sección de Honor, así como en nombre de la alcaldesa de València, María José Catalá, los reconocimientos honoríficos a Enrique García Asensio (persona física), Amando Blanquer (a título póstumo) y a la Banda Sinfónica Municipal de València (entidad jurídica).

Bajo la batuta de Marcel Ortega Martí, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera (València interpretó para comenzar la obra Tercio de Quites, de Rafael Talens Pelló; y como obra libre, la Sinfonía nº 3 Aquae Flaviae, de Martínez Gallego.

La obra obligada que interpretaron todas las bandas ha sido Ressorgir, de Francisco Zacarés. Como colofón y como banda invitada mientras deliberaba el jurado, actuó la Banda Sinfónica Municipal de València, dirigida por Cristóbal Soler. La banda ganadora de esta sección ha obtenido un premio de 15.000 €.