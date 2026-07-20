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València afrontará un martes muy caluroso con cielos nubosos y polvo en suspensión

La provincia de València continuará este martes inmersa en el nuevo episodio de calor que afecta a la Comunitat Valenciana. La jornada estará marcada por la abundante nubosidad durante la mañana, la presencia de polvo en suspensión y unas temperaturas que seguirán siendo elevadas.

La previsión indica que el martes comenzará con cielos muy nubosos en buena parte de la provincia. A partir del mediodía la nubosidad tenderá a disminuir, aunque el cielo continuará mostrando un aspecto turbio debido a la presencia de polvo en suspensión.

En cuanto a las temperaturas, apenas experimentarán cambios y las máximas volverán a situarse en torno a los 33 grados, manteniendo un ambiente plenamente veraniego.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana se espera una jornada nubosa, con posibilidad de tormentas aisladas durante la segunda mitad del día en zonas del interior, donde podrían registrarse precipitaciones débiles y rachas fuertes de viento. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 33 y los 36 grados.

La previsión confirma así una nueva jornada de calor intenso en València, dentro de un episodio que ha obligado a activar avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas y que podría dejar registros aún más elevados en los próximos días.